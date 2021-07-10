Пострадавшим от пожаров жителям поселков Джабык и Запасное окажут материальную помощь

Соответствующее решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперативного штаба

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о выделении пострадавшим от пожара жителям поселков Джабык и Запасное единовременной выплаты. Кроме того, материальная помощь будет оказана тем, кто потерял имущество. Об этом сегодня, 10 июля, сообщил Алексей Текслер на заседании оперативного штаба в Новокаолиновом.

Так, всем пострадавшим, проживающим в поселках Джабык и Запасное, будет выплачена единовременная помощь в размере 10 тысяч рублей. В случае полной утраты имущества местным жителям выплатят 100 тысяч рублей, частичной утраты — 50 тысяч рублей. Деньги выделят из резервного фонда правительства Челябинской области. Определять степень утраты будет специальная комиссия.

«По моему поручению глава Карталинского района создал комиссию, которая в этом направлении будет работать. Министерством соцотношений и территориальным управлением соцзащиты Карталинского района проводится работа по формированию списков пострадавших и сбору необходимых заявлений. Также по моему поручению в Карталинский район выехал заместитель министра соцотношений с группой сотрудников для оказания необходимой помощи на месте»,— сказал Алексей Текслер.

Напомним, всего в Джабыке и Запасном огнем уничтожило 72 строения, 46 из которых — дома для постоянного проживания и 26 — дачные дома. На данный момент работает два пункта временного размещения — в новокаолиновской и снежненской школах.