В поселке Джабык Челябинской области сгорело более 40 жилых домов

Об этом на заседании оперативного штаба заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер

«Сейчас в первую очередь нужно ликвидировать пожар и позаботиться о тех людях, которые остались без жилья. Списки необходимы для понимания того, сколько людей нуждается в адресной помощи»,

— заявил глава региона.

Несколько минут назад в поселке Джакбык Челябинской области закончилось заседание оперативного штаба, которое провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Глава региона на оперативном штабе поручил составить списки пострадавших людей, а также провести инвентаризацию имущества. Кроме того в пункты временного размещения людей должны быть направлены медработники и психологи. На областном уровне принято решение о направлении материальной помощи всем пострадавшим.По предварительным данным, в поселке Джабык сгорело более 60 строений, в том числе 40 жилых домов. Продолжается тушение пожаров авиацией. К работе подключены силы Министерства обороны РФ, МЧС РФ.Вечером ожидается прибытие в область из Москвы борта Ил-76 от МЧС РФ.Алексей Текслер обратился к командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину с просьбой о том, чтобы региону направили вертолет из части под Южноуральском.По данным оперативного штаба, тушению огня препятствует сильный ветер, который не прекращается, ситуацию осложняет крайне сухая погода. На данный момент угроза для населенных пунктов сохраняется.Напомним, жителей поселка Джабык начали эвакуировать еще сегодня днем. Людей увозили на автобусах и на поезде.

Губернатор Алексей Текслер ввел режим ЧС на территории Челябинской области.