Алексей Текслер рассказал о погибшем на пожаре в поселке Джабык

Останки мужчины нашли в его сгоревшем доме

Сегодня, 10 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперативного штаба сообщил о том, что во время пожара в поселке Джабык погиб мужчина.

«К сожалению, у нас есть жертвы. В завале одного из домов поселка Джабык был обнаружен погибший мужчина 1943 года рождения. Правоохранительные органы начали проверку, будет проведен анализ ситуации, выяснено, почему человек не был эвакуирован», — рассказал Алексей Текслер.

Ранее корреспондент ИА «Первое областное» связалась по телефону с дочерью погибшего. Женщина рассказала, что дом ее отца полностью сгорел, а от него самого почти ничего не осталось.





Редакция ИА «Первое областное» выражает соболезнования родным и близким погибшего Виктора Кочеткова.

Напомним, всего в Джабыке и Запасном огнем уничтожило 72 строения, 46 из которых — дома для постоянного проживания и 26 — дачные дома. На данный момент работает два пункта временного размещения — в новокаолиновской и снежненской школах.



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о выделении пострадавшим от пожара жителям поселков Джабык и Запасное единовременной выплаты. Кроме того, материальная помощь будет оказана тем, кто потерял имущество.

