/ Южноуральские школы искусств получат 60 миллионов рублей на новое оборудование

Также ДШИ города будут предоставлены 13 фортепиано в подарок.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил центральную детскую школу искусств в Челябинске. Во время визита глава региона отметил, что в областные ДШИ будет направлено 60 миллионов рублей на новые музыкальные инструменты и оборудование.

В центральной школе искусств глава региона осмотрел библиотеку, учебные классы, посмотрел, как занимаются ребята в залах хореографии, а также пообщался с учениками и преподавателями школы. Также Борис Дубровский услышал выступления Анастасии Винокуровой и Дарьи Якуповой — лауреатов первой премии одаренным детям в сфере науки, искусстве, спорте из учреждений дополнительного образования.

Сейчас я посетил учебные классы вашей школы, заглянул на репетицию к фортепианному дуэту Насте и Даше. Вижу, что инструментов не хватает, эту проблему уже решаем. В этом году 13 фортепиано на безвозмездной основе получит город Челябинск, и один инструмент станет подарком для Центральной школы искусств. — обратился к ученикам и преподавателям ДШИ глава региона Борис Дубровский.

Анастасия Винокурова занимается музыкой с самого детства. Мама привела ее в музыкальную школу совсем крохой, проверить, есть ли у девочки слух.

Я играю на фортепиано, мне это очень нравится, нравится выступать на сцене. Нравится заниматься, учить новые произведения. Я уже не могу без занятий музыкой. Играть в ансамбле достаточно сложно, приходится отвечать и за своего партнера, следить за общим звучанием, понимать друг друга по звуку. Сольно играть тоже сложно, но там приходится контролировать только себя. — рассказала сайту «Первый областной» ученица музыкальной школы Анастасия Винокурова.

Отметим, что в рамках нацпроекта «Культура», в 2019 году субсидии на сумму более 60 миллионов рублей будут предоставлен Копейскому, Златоустовскому, Магнитогорскому, Миасскому, Троицкому городским округам и Ашинскому, Варненскому, Еманжелинскому муниципальным районам. На эти средства школы закупят новое оборудование, музыкальные инструменты и материалы.

Работа по поддержке областных школ искусств была начата в 2014 году при поддержке главы региона Бориса Дубровского. Тогда же областным школам предоставили субсидии из федерального и областного бюджета на сумму около 13 миллионов рублей. Благодаря этому была укреплена материально-техническая база 125 детских школ искусств из 43 муниципальных образований. В 2018 году в рамках госпрограммы Челябинской области «Развитие культуры и туризма» были предоставлены субсидии местным бюджетам Златоустовского, Снежинского, Южноуральского городских округов и Еманжелинского муниципального района на оснащение музыкальными инструментами муниципальных детских школ искусств на общую сумму 654 тысячи рублей.