Сильный ветер и дожди прогнозируются в Челябинской области

Неблагоприятный прогноз продлён до среды, 16 сентября.

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Дожди, пришедшие в Челябинскую область сегодня, 15 сентября, продолжатся и на следующий день. По данным синоптиков, в среду, 16 сентября, в регионе ожидаются осадки, а также порывы ветра от 15 до 20 м/с. В связи с прогнозом в областном МЧС просят жителей Южного Урала соблюдать меры предосторожности.



«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Также в условиях ветра следует тщательно соблюдать меры пожарной безопасности, поскольку при сильном ветре возгорания могут привести к серьёзным последствиям. Возникновению пожаров способствует и схлёстывание воздушных линий электропередач. При перепадах напряжения в МЧС рекомендуют обесточить все электроприборы, что позволит избежать пожара при внезапном включении света.