/ Челябинец пострадал в аварии на трассе Москва — Челябинск

Участниками ДТП стали два большегруза.

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На территории Чебаркульского района накануне, 1 ноября, около 06:30 произошло ДТП — столкнулись два большегруза. Инцидент случился на 1816 километре трассы Москва — Челябинск. Там ГАЗ-2790, за рулем которого находился 46-летний челябинец, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво». От удара «ГАЗель» перевернулась на бок.

Как стало известно сотрудникам ГИБДД, за рулем грузовой иномарки находился 36-летний водитель, житель республики Беларусь. Он ехал по маршруту Москва — Омск, когда в его автомобиль въехал ГАЗ, вылетев со встречки.

Отметим, водитель ГАЗ-2790 пострадал, но повреждения у него не критичные. Мужчине назначено амбулаторное лечение.