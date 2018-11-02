/ Стоящий на обочине прицеп фуры удивил челябинцев

Кабина автомобиля отсутствует, вокруг — следы ДТП.

Грузовой прицеп фуры, стоящий на тротуаре Свердловского проспекта, удивил челябинцев. Расположился кузов неподалеку от остановки «Алое Поле». Вокруг — разруха, осколки стекла и сломанные серые дорожные ограждения. Фото инцидента появилось в соцсетях сегодня, 2 ноября.

На кадрах видно, что водителя фуры поблизости нет, как и кабины автомобиля. Прицеп стоит на пешеходной зоне, зафиксированный для того, чтобы не спровоцировать еще одно столкновение.

По предварительным данным, водитель въехал в дорожные ограждения, отцепил прицеп, зафиксировал его и уехал оформлять дорожно-транспортное происшествие.