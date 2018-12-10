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/ Челябинский аэропорт экстренно принял самолет из Махачкалы

Челябинский аэропорт экстренно принял самолет из Махачкалы

На борту возникли проблемы со здоровьем у одного пассажира.
сегодня в 11:55
  |  Происшествия

Ночная смена выдалась сложной для сотрудников Челябинского аэропорта. Взлето-посадочную полосу пришлось готовить для самолета, выполнявшего рейс №501 «Махачкала-Сургут». Он вынужденно сел в южноуральской столице, потому что одному пассажиру было плохо: он постоянно терял сознание.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили жителя города Ноябрьска, 1979 года рождения, который во время перелета несколько раз терял сознание. 39-летний мужчина, выйдя из самолета, сообщил прибывшим медицинским работникам, что почувствовал себя лучше, и от госпитализации отказался. — рассказала сайту «Первый областной» специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте Вера Кухтина.

В челябинском аэропорту самолет провел 50 минут, а затем отправился в Сургут.

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