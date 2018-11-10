/ Из Челябинска теперь можно отправиться в провинцию Хайнань

Южноуральский аэропорт запустил новый туристический маршрут.

В аэропорту «Челябинск» вчера, 9 ноября, состоялось торжественное открытие первого рейса из южноуральской столицы в китайский город Хайкоу. Как рассказал сайту «Первый областной» директор воздушной гавани Дмитрий Мясников, рейсы в город на острове Хайнань будут еженедельными, а доставкой пассажиров в Азию займется «Боинг-777».

Подобные самолеты выполняют полеты в азиатские регионы на дальние расстояния, то есть полеты более 8 часов. Этот год для аэропорта очень удачен на китайские направления. Летом у нас работал авиаперевозчик на регулярных рейсах на Харбин, и вот сейчас, в зимний период, мы открываем программы чартерных полетов, именно по туристическому направлению на остров Хайнань. Сейчас авиаперевозчик запросил полеты до конца зимнего расписания, а это конец марта. — рассказал сайту «Первый областной» коммерческий директор челябинского аэропорта Дмитрий Мясников.

Дмитрий Мясников также рассказал, что лайнер вмещает на своем борту почти четыре сотни пассажиров, а для самого аэропорта прием такого крупного судна является испытанием. Отметим, что перевозчиком выступила авиакомпания «ИрАэро».