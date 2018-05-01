/ 31-летнюю женщину не смогли спасти после ДТП на заснеженной трассе М-5

Пассажир смятой иномарки получил травмы, не совместимые с жизнью.

Сегодня утром на границе Европы и Азии произошло смертельное ДТП. Причиной аварии, по предварительной версии, стали плохие погодные условия. 29-летний водитель не сумел удержать автомобиль на заснеженной дороге, в результате чего «Ниссан» угодил под фуру.

2 мая в 11:20 на 1754 километре трассы «Челябинск-Москва» водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Теана», в условиях снегопада не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомашиной «Ман» с полуприцепом. В результате ДТП пассажир 1986 года рождения получил травмы, от полученных травм скончалась в медицинском учреждении. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, в ходе которой установят обстоятельства произошедшего.

Напомним, сегодня утром автомобилисты столкнулись с трудностями при движении по трассе М-5 на территории Челябинской области.