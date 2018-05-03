/ Первоклассник попал под машину, когда перебегал дорогу на «красный»

Ребенка сбила иномарка «Киа Сорренто».

ДТП с участием маленького ребенка произошло в Кыштыме сегодня, 3 мая. В 12:45 на перекрёстке улиц Ленина-Калинина 49-летний водитель автомобиля «Киа Сорренто» совершил наезд на первоклассника. По предварительным данным, школьник получил ушибы и гематомы. Как сообщают очевидцы, мальчик переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Маршрут движения юного нарушителя не входит в безопасный путь школьника, так как он проживает в частном секторе по улице Ичева в секторе расположения образовательной организации. — пояснили в ГИБДД Кыштыма.

На месте работали госавтоинспекторы. Подробности и обстоятельства устанавливаются.