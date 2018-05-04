/ 7-летний пешеход попал в больницу после ДТП с иномаркой на Южном Урале

Маленький нарушитель перебегал дорогу на «красный».

Накануне днем 7-летний школьник угодил в аварию. Мальчик торопился попасть в школу и перебежал дорогу на запрещающий сигнал светофора. 49-летний автомобилист не смог своевременно среагировать и сбил ребенка.

3 мая в 12:45 часов по улице Ленина возле дома № 24 водитель автомобиля «Киа Соренто» 1968 года рождения совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2010 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофор. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу Кыштыма. — рассказала сайту «Первый областной» инспектор по пропаганде ГИБДД Кыштыма Бэлла Завалий.

Врачи городской больницы назначили школьнику амбулаторное лечение и отпустили его домой. Как отметили в Госавтоинспекции города, маршрут ученика начальных классов не является безопасным. Ребенок живет в частном секторе.