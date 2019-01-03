Помощь всем желающим оказывала команда из 30 сотрудников.





Директор Центра экстренной психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Юлия Шойгу рассказала о том, что южноуральцы обратились за психологической помощью 2800 раз. С пострадавшими во время магнитогорской трагедии работала команда из 30 сотрудников. Люди, которые нуждались в помощи, обращались к специалистам лично и звонили по номеру горячей линии.

Ранее, как отметила Юлия Шойгу, психологическую помощь приходилось оказывать и самим сотрудникам МЧС. В этой ситуации подобных случаев не было.