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/ Южноуральцы обратились за психологической помощью 2800 раз

Южноуральцы обратились за психологической помощью 2800 раз

Помощь всем желающим оказывала команда из 30 сотрудников.

сегодня в 14:34
  |  Происшествия

Директор Центра экстренной психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Юлия Шойгу рассказала о том, что южноуральцы обратились за психологической помощью 2800 раз. С пострадавшими во время магнитогорской трагедии работала команда из 30 сотрудников. Люди, которые нуждались в помощи, обращались к специалистам лично и звонили по номеру горячей линии.

Ранее, как отметила Юлия Шойгу, психологическую помощь приходилось оказывать и самим сотрудникам МЧС. В этой ситуации подобных случаев не было.

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