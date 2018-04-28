/ 60-летняя женщина погибла после столкновения «Матиза» с деревом на Южном Урале

Пассажирская сторона иномарки оказалась полностью смята.

Сегодня, 28 апреля, на автодороге Бишкиль-Варламово в Чебаркульском райне произошла смертельная авария. 28-летняя водитель малолитражки «Матиз» на высокой скорости не справилась с управлением, вылетела с дороги и врезалась в дерево. Такую версию произошедшего в качестве предварительной назвали в Госавтоинспекции.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пассажир, 1957 года рождения, от полученных травм скончалась до прибытия скорой помощи. Водитель автомобиля доставлена в медицинское учреждение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, проводится расследование.