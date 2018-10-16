/ Две машины и бетонную конструкцию разбил автомобилист в Магнитогорске

Мужчина сел за руль пьяным.

Нетрезвый автомобилист спровоцировал массовое ДТП на улице Труда в Магнитогорске. Очевидцы рассказали, что мужчина на «Хендай Акцент» протаранил два автомобиля. Со стороны казалось, что он сделал это намеренно. Затем, по словам магнитогорцев, автомобилист въехал в бетонную конструкцию. От двух столкновений с препятствиями, утверждали очевидцы, водитель получил травмы.

Есть версия о суициде. Очевидцы утверждают, что он специально протаранил две машины, а потом пересек полосу и въехал в бетонное строение. Когда подошел, он был без сознания, но дышал. Повреждена голова и вероятно шея. Родственникам могу сказать одно: крепитесь. — написал магнитогорец в магнитогорской группе в соцсетях.

В ГИБДД подтвердили: 15 октября действительно была массовая авария на улице Труда. Однако водитель не получил серьезных повреждений.

Управляя автомобилем «Хендай Акцент», 50-летний мужчина в районе дома № 42А по улице Труда совершил наезд на автомобиль ВАЗ-2114, который, продвинувшись, совершил наезд на автомобиль «Пежо 308», после чего с места ДТП скрылся. Через 5 минут в районе дома № 57 этот же водитель совершил наезд на препятствие — бетонную конструкцию. Травм водитель не получил. Медпомощь была оказана на месте. — прокомментировала сайту «Первый областной» старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску Нонна Аверичева.

Инспектор также подтвердила, что водитель в момент ДТП был пьян. Уже составлен административный акт по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Отметим, что информацию о пассажирке, которая убежала с места ДТП, в Госавтоинспекции опровергли.