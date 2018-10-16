Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.75 +65.75 76.05 +76.05
Челябинск
сейчас
 
+3 °C
завтра
 
+6 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Две машины и бетонную конструкцию разбил автомобилист в Магнитогорске

Две машины и бетонную конструкцию разбил автомобилист в Магнитогорске

Мужчина сел за руль пьяным.
сегодня в 10:03
  |  Происшествия

Нетрезвый автомобилист спровоцировал массовое ДТП на улице Труда в Магнитогорске. Очевидцы рассказали, что мужчина на «Хендай Акцент» протаранил два автомобиля. Со стороны казалось, что он сделал это намеренно. Затем, по словам магнитогорцев, автомобилист въехал в бетонную конструкцию. От двух столкновений с препятствиями, утверждали очевидцы, водитель получил травмы.

Есть версия о суициде. Очевидцы утверждают, что он специально протаранил две машины, а потом пересек полосу и въехал в бетонное строение. Когда подошел, он был без сознания, но дышал. Повреждена голова и вероятно шея. Родственникам могу сказать одно: крепитесь. — написал магнитогорец в магнитогорской группе в соцсетях.

В ГИБДД подтвердили: 15 октября действительно была массовая авария на улице Труда. Однако водитель не получил серьезных повреждений.

Управляя автомобилем «Хендай Акцент», 50-летний мужчина в районе дома № 42А по улице Труда совершил наезд на автомобиль ВАЗ-2114, который, продвинувшись, совершил наезд на автомобиль «Пежо 308», после чего с места ДТП скрылся. Через 5 минут в районе дома № 57 этот же водитель совершил наезд на препятствие — бетонную конструкцию. Травм водитель не получил. Медпомощь была оказана на месте. — прокомментировала сайту «Первый областной» старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску Нонна Аверичева.

Инспектор также подтвердила, что водитель в момент ДТП был пьян. Уже составлен административный акт по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Отметим, что информацию о пассажирке, которая убежала с места ДТП, в Госавтоинспекции опровергли.

Происшествия
Массовое ДТП в Челябинске попало на видео
14.10.2018
Массовое ДТП в Челябинске попало на видео
Происшествия
Жизнь южноуральца унесло ДТП на железнодорожном переезде в Чебаркуле
14.10.2018
Жизнь южноуральца унесло ДТП на железнодорожном переезде в Чебаркуле
Происшествия
Мокрый снег стал причиной серьезного ДТП
13.10.2018
Мокрый снег стал причиной серьезного ДТП
Происшествия
Водитель-бесправник погиб в ДТП под Чебаркулем
  
05.10.2018
Водитель-бесправник погиб в ДТП под Чебаркулем
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ
Это интересно

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
ПАЗ вспыхнул на газовой заправке в Челябинской области. ВИДЕО
  
сегодня в 12:32
ПАЗ вспыхнул на газовой заправке в Челябинской области. ВИДЕО
Наука
Майкл Трейн откроет глобальный форум по Индустрии 4.0 в ЮУрГУ
сегодня в 12:25
Майкл Трейн откроет глобальный форум по Индустрии 4.0 в ЮУрГУ
Общество
Матрешками украсят новогоднюю елку в Челябинске
сегодня в 12:16
Матрешками украсят новогоднюю елку в Челябинске
Общество
Представители Челябинской области примут участие в выставке «Дорога 2018»
сегодня в 12:05
Представители Челябинской области примут участие в выставке «Дорога 2018»
Общество
27 миллионами рублей поощрили самые благоустроенные города и села региона
сегодня в 11:57
27 миллионами рублей поощрили самые благоустроенные города и села региона
Общество
Борис Дубровский отметил важность развития отношений со странами Востока
сегодня в 11:21
Борис Дубровский отметил важность развития отношений со странами Востока
Происшествия
Две машины и бетонную конструкцию разбил автомобилист в Магнитогорске
сегодня в 10:03
Две машины и бетонную конструкцию разбил автомобилист в Магнитогорске
Общество
Доставка от Boxberry для e-commerce: подключайтесь с выгодой
сегодня в 09:15
Доставка от Boxberry для e-commerce: подключайтесь с выгодой
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6