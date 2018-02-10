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/ Два подростка ушли из дома и не вернулись в Магнитогорске

Два подростка ушли из дома и не вернулись в Магнитогорске

Родители просят жителей города о помощи.
сегодня в 15:26
  |  Происшествия

Накануне два подростка ушли из дома в Магнитогорске на прогулку и пропали. В тот же день — 9 февраля, мальчики 11 и 12 лет перестали отвечать на телефонные звонки родителей. К поискам уже подключились местные жители и волонтеры.

Два мальчика — 12-летний Владислав и 11-летний Евгений, 9 февраля ушли из дома по улице Сиреневая и Калмыкова гулять и до сих пор неизвестно об их местонахождении, на телефоны не отвечают. Ждем ответов, где их видели. — обратился за помощью папа одного из мальчиков.

Как сообщают родители, дети в день исчезновения были одеты также, как на фото.

Всех, кто располагает информацией о них или видел похожих подросток, просят сообщить об этом по номеру 89642477853 (Денис).

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