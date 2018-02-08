/ Пропавший в Приморье рыболовный корабль перестали искать проходящие суда

Команду «отбой» дал спасательно-координационный центр.

В Приморье снизили активность поисков пропавшего судна «Восток». Работа велась 15 суток, к ней привлекали проходящие мимо суда. Теперь оповещения проходящему морскому транспорту не поступают.

Поиск проходящими судами, то есть оповещение их о необходимости искать следы пропавшего в Японском море «Востока», прекращено. Активная фаза завершилась 29 января, с тех пор мы искали девять суток, но ничего не нашли. — цитирует ТАСС главу МСКЦ Николая Пирожкова.

Кроме того, отдых дали авиации. Причиной стали погодные условия, но уже в пятницу пилоты продолжат поиски. Работу не останавливают и сотрудники МЧС.



Судьба экипажа «Востока» неизвестна. Среди пропавших остается выходец из Челябинской области, исполнявший на судне обязанности помощника капитана.

Напомним, 24 января в 21:32 поступило сообщение о том, что на рыболовном корабле «Восток» сработал аварийный радиобуй. После этого судно пропало с радаров. «Восток» следовал из порта Донгхэ Республики Корея в порт Холмск Сахалинской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Родным южноуральца, пропавшего на рыболовном судне, пообещали выделить 1,5 миллиона рублей.