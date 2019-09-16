Родственники рассказали подробности гибели четверых людей в подвале с картошкой

Трагедия произошла в поселке Магнитка под Златоустом в минувшие выходные.

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Соседи и родственники погибших в подвале частного дома жителей поселка Магнитка рассказали подробности произошедшей трагедии. Напомним, поздно вечером в субботу, 14 сентября, под Златоустом в погребе были обнаружены тела четверых людей, в том числе 16-летнего подростка. Предварительной причиной гибели стало отравление угарным газом.

В поселке, где это произошло, побывали наши корреспонденты. Один из родственников погибших рассказал подробности случившегося.

«Сначала отец полез туда, хотел почистить погреб, чтобы складывать картошку на зиму. Видать, отец задохнулся, упал. Полез его рабочий, тот тоже упал», — рассказал убитый горем Александр Никулин, брат жены одного из погибших.

В доме в этот момент находились жена и младший сын первого из погибших мужчин. 16-летний подросток, увидев происходящее, бросился на помощь отцу.

«Потом сын младший, 16 лет, тоже спустился туда и упал. Жена пришла, позвонила сыну старшему, который в Златоусте живет, он за 15 минут приехал сюда с другом и тоже сразу туда полез, тоже упал», — продолжает Александр.

Вместе со старшим сыном в поселок приехал его друг. Он стал единственным, кому удалось спастись от смерти в этом подвале. Молодой человек также отправился на помощь, но внизу почувствовал неладное и вылез обратно.

«Потом друг видит, что он упал, полез его доставать. Он чувствует, говорит, что ноги подкашиваются, дышать нечем, ноги ватные и все-таки вылез. Потом дождались МЧС», — рассказал Александр Никулин.

По словам Александра, у семьи были большие планы на дачный участок. Хотели и дом построить, и до конца организовать хозяйство. Следственным комитетом по данному факту была начата проверка. По предварительной версии, мужчины отравились газообразными продуктами гниения картофеля при очистке помещения. В подвале были взяты пробы воздуха. Подробности произошедшего устанавливаются.