Руками не трогать: в Челябинске обнаружены голуби с неизвестной болезнью

Лабораторные исследования исключили птичий грипп.

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Голубей, которые «странно» себя вели, в праздничные дни обнаружили жители Челябинска. Очевидцы обращались к орнитологам, которые в свою очередь выезжали в указанные места в поисках возможно больных птиц.

«Пять случаев у нас было за 12 дней, не то, что заражение, а пять случаев было, когда нашли больную птицу. Зараженные они или нет, не могу сказать, потому что сразу увозили их дежурному эпизоотологу Челябинской ветстанции. Они должны были сделать анализы, но мне 10-го числа позвонили, сказали, что анализы еще не готовы. Но зараженных людей еще не было», — рассказала Ирина Чухарева, руководитель Челябинского орнитологического общества.

Как написали орнитологи в своей официальной группе во «ВКонтакте», звонки в праздники раздавались почти каждые два дня. В некоторых местах ими были обнаружены не только «нахохлившиеся, вертящиеся птицы, а несколько трупов голубей в одном месте».

Как рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» начальник отдела эпизоотологии Челябинской ветстанции Александр Антошкин, в учреждение за праздничные дни поступило два обращения по поводу больных голубей.

«Данная птица была отправлена в лабораторию для исследования на грипп птиц. Грипп птиц у данных голубей не подтвердился. Предположительно, это может быть болезнь Ньюкасла, но пока у нас мониторинговых исследований нет. Деньги на это пока не выделены, поэтому мы пока не исследуем данное заболевание, но могу сказать, что это обычное заболевание у голубей, скорее всего, это связано с теплой зимой, поэтому возможно такая вспышка произошла», — рассказал эпизоотолог.

Болезнь Ньюкасла — или псевдочума — заболевание птичье, но оно является вирусным, а следовательно, представляет некоторую опасность и для человека. В случае, если вы заметили на улице странно ведущего себя, больного голубя, не спешите включать сердобольность и спешить ему на помощь. Возможно он представляет угрозу вашему собственному здоровью.

«Основные признаки: потеря координации, запрокидывание головы птицей, нарушение походки, голубь не может взлететь. Вообще практически половина голубей в дикой природе являются носителями, поэтому при определенных условиях происходят эти вспышки. Это было всегда, есть и будет, просто в данный момент получило свое развитие», — объяснил Александр Антошкин.

Подтверждения того, что у птиц, которых доставили эпизоотологам, была псевдочума, пока нет. Для этого необходимо провести специальные лабораторные исследования, но врачи уверяют, что опасности эпидемии в Челябинске нет.