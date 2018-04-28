/ 700 человек эвакуировали из школы в Курчатовском районе

Короткое замыкание прервало учебный процесс.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 28 апреля, школу № 41 в Курчатовском районе Челябинска потрясло ЧП. Сигнал тревоги прервал учебный процесс. Школьники и учителя самостоятельно эвакуировались из-за короткого замыкания на первом этаже здания.

В 8:32 прошел прямой сигнал в пожарную часть, на место в 8:33 по повышенному номеру были направлены боевые единицы. До прибытия подразделений персоналом школы было эвакуировано 700 человек, из них 52 — сотрудники. Произошло короткое замыкание в электрощитке без последующего горения и задымления здания. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибывшие на место представители экстренных ведомств проверили здание на возможность повторного замыкания, а также пострадавших. Убедившись в безопасности, подразделения покинули территорию учебного заведения.