/ Poloнизация в «Автоцентре Керг»

Акция на популярную модель продлится весь январь.

Volkswagen Polo — модель далеко не новая и при этом популярная. Еще бы — стабильное место в пятерке-шестерке самых продаваемых автомобилей в России не дает покоя конкурентам.

О надежности Volkswagen Polo уже можно не говорить, так как он давно зарекомендовал себя как надежный автомобиль за «свою» цену, и ежегодные продажи в России тому подтверждение. Производитель уверен в автомобиле, поэтому Гарантия для Volkswagen Polo — 3 года, а также 12 лет против сквозной коррозии кузова*.

Самые популярные причины выбора Volkswagen Polo — это привлекательная цена, надежность и низкая стоимость владения автомобилем. Ну и конечно индивидуальные мелочи, такие как солидный и строгий дизайн, достаточно вместительный багажник, простой интерьер с доступной эргономикой и вполне достойные ходовые характеристики автомобиля. Все это и делает Volkswagen Polo — Poloжительным для рассмотрения его к покупке.

Ну, а теперь поговорим о финансовых преимуществах:

— Цена на Volkswagen Polo стартует от 599 900 рублей.1

— Реальная выгода 40 000 рублей при сдаче в trade-in.2

— Комплект зимних шин в подарок.3

— Кредит от 4 900 руб в месяц.4

— Минус 10% от стоимости автомобиля по гос. программам «Семейный автомобиль» или «Первый автомобиль».5

— 10 000 рублей на дальнейшее сервисное обслуживание.6

— Выгода 85 000 рублей на Polo в комплектации LIFE.7



Polo LIFE базируется на комплектации Trendline. Модель может быть оснащена атмосферным двигателем 1.6 л мощностью 90 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также двигателем мощностью 110 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для Volkswagen Polo в версии LIFE доступен эксклюзивный цвет кузова Reef Blue. Модель оборудуется 15-дюймовыми стальными колесами с декоративными колпаками, боковыми зеркалами заднего вида черного цвета Deep Black с электрорегулировкой, электроподогревом и электроприводом, а также фарами головного света со сдвоенными рассеивателями. Больше опций за те же деньги.

Итог

Volkswagen Polo стоит рассмотреть не только за его сильные стороны — отменную управляемость, похвальную эргономику и динамику, но и за разнообразие специальных предложений на покупку.

«Автоцентр Керг», официальный дилер Volkswagen,

454045, г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49б, стр. 1;

тел.: +7 (351) 259-68-68;

kerg.ru.



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1. Стоимость указана на Volkswagen Polo в комплектации Conceptline 2017 г. выпуска.

2. Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Polo в комплектациях Comforline и Highline в период с 01.01.2018 по 31.01.2018 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 1 месяца с момента регистрации транспортного средства к моменту сдачи. Предложение ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж официального дилера Volkswagen Автоцентр Керг.

3. Акция действует до 31 января 2018 г. при покупке автомобиля Volkswagen Polo в комплектации Conceptline и Trendline у официального дилера Volkswagen Автоцентр Керг. Количество подарков ограничено.

4. Ежемесячный платеж — 4 900 руб. означает размер затрат клиента, взявшего кредит по специальной акции «Polo,Jetta Гарант» на покупку нового Polo Conceptline 1.6 (66кВт), ручн.-5, стоимостью 599 900 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 269 300 рублей (44,89% от стоимости авто), остаточным платежом 239 960 рублей (40% от стоимости авто) и процентной ставкой 9,9% годовых. Указанный расчёт ежемесячного платежа действителен в случае подключения клиента к Программе по организации страхования от несчастных случаев и болезней, а также на случай недобровольной потери работы заемщиков. Страховая сумма не включена в сумму кредита.

Информация не является офертой, расчет приблизительный. Полная стоимость кредита и его параметры будут рассчитаны на основе Анкеты, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки.

Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) в рамках специальной акции «Polo,Jetta Гарант» для приобретения нового Volkswagen Polo: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн. руб. при предоставлении двух документов.

Процентная ставка при сроке 12, 18, 24, 30, 36 месяцев (полный пакет документов) — 13,8% годовых, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 30% (включительно), процентная ставка (два документа) — 15,2%, при ПВ от 40% (включительно).

При условии страхования по программе по организации страхования от несчастных случаев и болезней, а также на случай недобровольной потери работы заемщиков при полном пакете документов ставка снижается на 3,9%, при двух документах ставка снижается на 3,3%.

Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев — 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18, 24 месяца — 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30, 36 месяцев — 40% от стоимости автомобиля.

Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита.

Условия предоставления кредита действительны с 01.01.2018 по 31.01.2018 и могут быть изменены Банком.

5. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее — «Банк») по программе «Первый автомобиль» (далее «программа») для приобретения нового Volkswagen PKW: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка на срок от 12 до 60 месяцев: полный пакет — 13,8% годовых, два документа — 15,2% годовых при первоначальном взносе (далее — «ПВ») от 25%, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат Клиента на оплату первоначального взноса (далее «возмещение»). Клиенты, удовлетворяющие требованиям программы, смогут получить возмещение, при условии, что Клиент ранее не имел и не имеет в собственности автомобиля, не заключал в 2017 — 2018 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля и обязуется не заключать в 2018 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменными заявлениями. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, при этом сумма страховой премии зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной программы и суммы кредита. Условия предоставления кредита действительны c 01.01.2018 по 31.01.2018 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр. 1. www.vwbank.ru

Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее — «Банк») по программе «Семейный автомобиль» (далее «программа») для приобретения нового Volkswagen PKW: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн. руб. при упрощенном пакете документов. Процентная ставка на срок от 12 до 36 месяцев: полный пакет — 13,8% годовых, при упрощенном пакете документов- 15,2% годовых при первоначальном взносе (далее — «ПВ») от 25%, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат Клиента на оплату первоначального взноса (далее «возмещение»). Клиенты, удовлетворяющие требованиям программы, смогут получить возмещение, при условии что Клиент имеет двух или более несовершеннолетних детей, что подтверждается информацией из паспорта или свидетельствами о рождении детей; не заключал в 2017–2018 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля и обязался не заключать в 2018 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменным заявлением. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, при этом сумма страховой премии зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной программы и суммы кредита. Условия предоставления кредита действительны c 01.01.2018 по 31.01.2018 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр. 1. www.vwbank.ru

6. Бонусная карта ООО Автоцентр Керг выдается при покупке автомобиля Volkswagen на сумму от 500 001 рубля. На бонусную карту клиента начисляется приветственный бонус в размере от 10 000 руб. до 30 000 руб. в зависимости от стоимости автомобиля на дальнейшее сервисное обслуживание и покупку запасных частей в ООО Автоцентр Керг. Более подробная информация о бонусной программе ООО Автоцентр Керг по тел.: 259 68 68.

7. Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Polo в готовой комплектации LIFE (Лайф) 2017 г. выпуска в период с 01.01.2018 по 31.01.2018 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen специальной цены. Предложение ограничено. Подробности узнавайте в «Автоцентре Керг».