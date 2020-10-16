В Миассе произошел крупный пожар на пилораме

На месте работают сотрудники противопожарной службы.

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В Миассе масштабный пожар охватил цех деревообрабатывающего предприятия. Кадрами с густым черным дымом в небе местные жители поделились в социальных сетях. Миассцы сообщают, что возгорание появилось в районе озера Ильмень.

«На месте сейчас работают сотрудники подразделения. Точной информации о том, действующее ли предприятие, пока нет. Пожару присвоен повышенный ранг сложности „1-БИС“», — прокомментировали ситуацию для сайта «Первый областной» в пресс-службе 5 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Челябинской области.

Известно, что во время происшествия никто не пострадал.

Напомним, что в Челябинской области ввели режим повышенной готовности по тушению пожаров. Из-за теплой и сухой погоды риск распространения пламени остается высоким. За прошедшие сутки на территории региона было зафиксировано 10 крупных лесных пожаров, общая площадь которых превысила 70 гектаров.