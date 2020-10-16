В Каслинском районе из-за пожара пострадала кровля здания монашеской общины

В селе Булзи горел паломнический центр.

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Пожар уничтожил в Булзях кровлю паломнического центра. Инцидент произошёл в ночь с 15 на 16 октября в здании на улице Ленина. О происшествии «Первому областному» рассказали в Челябинской митрополии Русской православной церкви.

«Благодарение Богу, никто не пострадал. Низкий поклон всем, кто принял участие в тушении пожара и эвакуации церковного имущества. Теперь главная задача — убрать сгоревшее, очистить помещение и заново положить перекрытия и новую кровлю. Это все необходимо сделать до наступления зимы»,— рассказала старшая сестра монашеской общины Феодосия.

Причины пожара уточнили в региональном управлении МЧС. По предварительной информации ведомства, пожар вероятнее всего, возник из-за неправильного устройства печного отопления, из-за чего могла прогореть труба котла.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно вышли три человека. В результате пожара пострадавших нет. Исторических ценностей в помещении не было. При выяснении обстоятельств было установлено, что в данном здании располагался паломнический центр местной православной религиозной организации»,— добавили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сейчас община ищет деньги на восстановление кровли. Средства необходимы для закупки стройматериалов и оплаты труда специалистов. Помочь центру можно, перейдя по ссылке.

Напомним, этой весной на карантин по коронавирусу закрывала свои двери местная церковь. Инфекция была выявлена у нескольких её служителей.