Масштабный пожар на северо-западе встревожил жителей Челябинска

Пламя охватило дом в частном секторе города.

Послушать 00:00

Пожар на северо-западе Челябинска встревожил жителей города. Фотографиями дома, окутанного языками пламени начали делиться пользователи социальных сетей. Возгорание произошло в одном из домов на улице Бехтерева, расположенного в частном секторе.

«По предварительным данным, горит 2-этажный жилой дом. Подразделения работают по пожару повышенного номера сложности "пожар 1 БИС". Предварительно, со слов соседей, хозяин самостоятельно покинул здание, в помощи не нуждается», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На месте происшествия работают подразделения противопожарной службы, а также очевидцы утверждают, что приехала бригада скорой медицинской помощи.