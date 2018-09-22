/ Пятеро задержаны во время массовой разборки в центре Челябинска

Конфликт произошел рано утром.

На Кировке утром 22 сентября произошла массовая драка. Очевидцы говорят, что участниками конфликта были посетители ночного клуба. С рассветом они стали расходиться по домам, но не смогли расстаться мирно. Предположительно, они даже использовали оружие, потому что прохожие слышали несколько выстрелов. Другие говорят, что конфликт решался кулаками.

Я шел на работу и видел, как двух молодых людей пытались растащить. Оружия не заметил, но, может, стреляли до этого или после. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец.

На место прибыла полиция, однако вызов поступил по факту драки.

Сообщение о драке на Кирова, 80, поступило сегодня утром. На место выезжали сотрудники полиции. Пять человек доставлены в отдел полиции Центрального района. Сейчас проводится проверка. Информация о стрельбе уточняется, проводится проверка. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Известно, что в конфликте никто не получил ранений. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.