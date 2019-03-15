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«Пятёрочка» поговорит «Серьезно о ножах»

Качественные немецкие ножи и аксессуары можно получить в магазинах «Пятёрочка» практически бесплатно.
сегодня в 15:26
  |  Общество

Для желающих в совершенстве освоить кулинарное искусство сегодня доступно все. Именитые шеф-повара выпускают книги и ведут сайты, где подробно описывают все секреты блюд, будоражащих воображение и вкусовые рецепторы. Богатый ассортимент продуктовых магазинов, таких, как «Пятёрочка», позволяет приобрести все необходимые ингредиенты за считанные минуты, не сомневаясь в свежести и качестве товаров. Казалось бы, успех неизбежен, однако очередной кулинарный шедевр невозможно воплотить в жизнь без специальных «инструментов»: например, профессиональных ножей. Только сочетание всех перечисленных компонентов позволит приготовить по-настоящему вкусные и изысканные блюда, которые порадуют всю семью.

Главным инструментом шеф-повара является нож. От его формы, балансировки, размера и материала зависит не только скорость приготовления блюд, но и их качество. Именно поэтому, прежде чем приступать к готовке, стоит озаботиться наличием в домашнем обиходе подходящих ножей.

Ломать голову над местом покупки, стоимостью изделий и брендом не придется: «Пятёрочка» взяла все заботы на себя и готова отдать лучшие товары практически бесплатно.

Начиная с 19 февраля, во всех магазинах сети проходит акция «Серьёзно о ножах», в рамках которой покупатели получают уникальную возможность — пополнить свою кухонную коллекцию профессиональными ножами и аксессуарами знаменитой немецкой марки Berndes. Купить полезные товары, которые будут радовать долгие годы, можно со скидкой до 98%!

Гости наших магазинов приходят к нам за вкусными и качественными продуктами. И теперь мы готовы предложить им и новые профессиональные ножи высочайшего качества. С их помощью процесс приготовления блюд превращается в настоящее удовольствие, которое так приятно разделить с домашними. Уверена, благодаря акции «Серьезно о ножах» и авторским рецептам от Юлии Высоцкой любой сможет легко и быстро порадовать друзей и родных вкуснейшими блюдами! — отмечает директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Александра Калюкина.

Правила участия в акции предельно просты: потребуется лишь совершать привычные покупки в «Пятёрочке» и собирать электронные наклейки за каждые 200 рублей в чеке. Начисление наклеек происходит до 10 июня в автоматическом режиме при предъявлении «Выручай-карты»: возможность случайной утери накопленных бонусов исключена, кроме того, такой инновационный подход помогает окружающей среде и экономит около 200 тонн бумаги.

Объединяйте усилия с близкими и дарите наклейки, чтобы быстрее накопить на уникальные немецкие ножи и опробовать их в действии. Проверить свой баланс и поделиться наклейками можно на сайте или в мобильном приложении, информация также дублируется в чеке.

Купить любой предмет из коллекции можно до 24 июня: как с максимальной скидкой, величина которой составляет 98%, так и с промежуточной — для этого достаточно собрать половину наклеек.

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