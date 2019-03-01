/ Возбуждено уголовное дело в отношении мэра Чебаркуля

Сергея Ковригина подозревают в получении взятки.

Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении главы Чебаркульского городского округа Сергея Ковригина. Чиновник подозревается в получении взятки. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в следственном комитете России по Челябинской области

По данным следствия, в 2016 году подозреваемый получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50 000 рублей от представителя коммерческой организации за передачу объектов муниципальной собственности. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР России по Челябинской области.

В настоящий момент проводятся следственные действия, в рамках которых установят все обстоятельства дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, расследование уголовного дела продолжается.