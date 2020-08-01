«Машину раскидало на запчасти»: ночью трое погибли на шоссе в Миассе

За жизнь еще одного пассажира борются врачи.

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В Миассе иномарка на скорости влетела в опору железнодорожного моста, — два пассажира погибли на месте, водитель скончался в больнице. ДТП произошло на Тургоякском шоссе, около полуночи, в пятницу, 31 июля.

«Машина летела в сторону автозавода. Влетела боком в центральную стену, от которой ее откинуло через „встречку“ в верхнюю стену. Удар был такой силой, что машину раскидало на запчасти на обе полосы. На дороге лежала фуражка как у сотрудников ГИБДД. Три машины сразу остановились для оказания помощи», — рассказал очевидец происшествия Евгений.

Информацию подтвердили в полиции.

«Погибли два пассажира: мужчина 1982 года рождения и девушка 2001 года рождения. В городскую больницу были доставлены 23-летний водитель, который от полученных травм скончался, и девушка-пассажир 2002 года рождения. На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД и экстренные службы. Установлено, что управлявший автомобилем являлся сотрудником ОМВД по Миассу, который находился на выходном дне», — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту происшествия проводится служебная проверка.