«Абсолютно бескорыстный»: друзья рассказали о погибшем в ДТП на шоссе в Миассе

22-летний парень был пассажиром иномарки, которая влетела в опору ж/д моста.

Послушать 00:00

В Миассе четверо молодых людей погибли в ночном ДТП на Тургоякском шоссе. Иномарка врезалась в опору железнодорожного моста. О скончавшемся на месте аварии 22-летнем пассажире авто рассказали его знакомые.

В том, что в ночь трагедии водитель и пассажиры были трезвы и не нарушали ПДД, уверены все, знавшие их. По их словам, у парня было много друзей, он занимался спортом и всегда был готов прийти на помощь.

«Всегда выручал во всем, к нему можно было с любой просьбой обратиться. Все, что было в его силах, он готов был сделать. Абсолютно бескорыстный. Мы с ним познакомились, когда занимались легкой атлетикой, давно это было», — рассказал старый знакомый погибшего.

Напомним, ДТП произошло с пятницы, 31 июля, на субботу, 1 августа, на Тургоякском шоссе в Миассе. «Хендай», за рулем которого находился 23-летний сотрудник местного отдела полиции, влетел в опору ж/д моста. Пассажиры, 18-летняя девушка и 22-летний парень, скончались на месте. Смерть молодого полицейского констатировали в больнице.

За жизнь единственной выжившей в страшной аварии, 17-летней девушки, боролись врачи, но накануне стало известно, что спасти ее не удалось.

По предварительным данным, 23-летний полицейский был не при исполнении. По данному факту проводится служебная проверка. По словам родных, парень мечтал о карьере в МВД, но в день трагедии не справился с управлением.