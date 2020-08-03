Родные рассказали о последнем дне жизни миасского полицейского, погибшего в ДТП

За несколько минут до трагедии он заезжал на заправку.

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В Миассе продолжают выяснять обстоятельства страшной аварии, произошедшей в минувшие выходные на Тургоякском шоссе. Ночное ДТП унесло жизни двух девушек и двух молодых людей. Один из них, 23-летний Алексей, работал в полиции. Родственники рассказали, как погибший водитель провел последний день своей жизни.

По словам сестры, за день до трагедии, она вместе с Алексеем и его друзьями гуляла, они также катались на машине, пели песни. Алкоголь молодые люди не употребляли. Миассец ночевал дома, у мамы. А на следующий день занимался обычными делами.

«В половину девятого собирался машину ехать мыть. Все, помыл, в половину десятого я приехала к нему тряпку забрать. Говорит: „Поехали с нами кататься“. Я говорю: „Нет, мы с подружкой вдвоем покатаемся“. Мы поехали на Тургояк, там погуляли. Потом мне позвонила подружка, сказала, что Леша в аварию попал», — рассказала сайту «Первый областной» сестра погибшего полицейского.

Все произошло в считанные минуты, вспоминает девушка. Водитель заехал на заправку, а через короткое время попал в роковое ДТП.

«Он заправился только на „Лукойле“, получается, и выехал. Маме пришла СМС-ка на телефон, карта была привязана. И вот буквально через пять минут все произошло», — пояснила девушка.

О погибших, как все остальные знакомые и близкие, сестра полицейского говорит только самые добрые и теплые слова.

«Они были очень хорошие, очень добрые. Я могла Леше позвонить в любое время, всегда поможет, заберет, отвезет. Максим тоже хороший, всегда поможет, добрый очень», — поделилась родственница полицейского.

Напомним, ДТП произошло поздним вечером пятницы, 31 июля, на Тургоякском шоссе в Миассе. Иномарка под управлением 23-летний сотрудника местного отдела полиции, влетела в опору железнодорожного моста. 18-летняя девушка и 22-летний парень, находившиеся в авто, скончались на месте, а водитель — в больнице. Выжившую 17-летнюю девушку госпитализировали, но спасти ее не удалось.

У молодого миассца, находившегося за рулем, был выходной. Родственники и друзья рассказали, что парень мечтал о карьере в МВД, и не стал бы нарушать ПДД. Знакомые 22-летнего южноуральца, погибшего в тот день, рассказали, что он увлекался спортом, был общительным и отзывчивым.