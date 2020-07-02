Машина столкнулась с локомотивом в Озерске

Водитель выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора.

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В Озерском городском округе Челябинской области легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд, после чего попал под локомотив. Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 1 июля 2020 года, на седьмом километре дороги между поселком Новогорный и деревней Селезни.

«Водитель женщина 1985 года рождения., управляя автомобилем „Шевроле Ланос“, при проезде регулируемого железнодорожного переезда, без шлагбаума, выехала на переезд на запрещающий, „красный“, сигнал светофора, совершила столкновение с локомотивом, перевозящим пассажирский железнодорожный состав», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Локомотив протащил машину вперед более чем на 120 метров. Для того, чтобы вытащить «Шевроле» на дорогу, пришлось воспользоваться автомобилем пожарной службы.

Водителя, получившего травмы, госпитализировали в медицинское учреждение.