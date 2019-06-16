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/ Машина с битумом вспыхнула после ДТП на трассе в Челябинской области

Машина с битумом вспыхнула после ДТП на трассе в Челябинской области

У битумовоза отказали тормоза.
сегодня в 19:17
  |  Происшествия

Автомобиль, перевозящий битум, и фура столкнулись на трассе М-5 недалеко от Юрюзани, Челябинская область. Инцидент произошел 16 июня в 17:50. После столкновения битумовоз загорелся. На место вызвали сотрудников МЧС Челябинской области для тушения пожара. Уже известна предварительная причина случившегося.

ДТП произошло в результате отказа тормозов у битумовоза на участке ремонта М-5 км 1644-1650. Движение перекрыто, организован объезд через Катав-Ивановск. Есть один пострадавший. — рассказали сайту «Первый областной» в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Отметим, что пожар удалось быстро локализовать. Информации о погибших нет.

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