/ Машина с битумом вспыхнула после ДТП на трассе в Челябинской области

У битумовоза отказали тормоза.

Автомобиль, перевозящий битум, и фура столкнулись на трассе М-5 недалеко от Юрюзани, Челябинская область. Инцидент произошел 16 июня в 17:50. После столкновения битумовоз загорелся. На место вызвали сотрудников МЧС Челябинской области для тушения пожара. Уже известна предварительная причина случившегося.

ДТП произошло в результате отказа тормозов у битумовоза на участке ремонта М-5 км 1644-1650. Движение перекрыто, организован объезд через Катав-Ивановск. Есть один пострадавший. — рассказали сайту «Первый областной» в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Отметим, что пожар удалось быстро локализовать. Информации о погибших нет.