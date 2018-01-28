/ Две маршрутки пострадали на дорогах Челябинска

Водителя одного ТС увезли в больницу.

Для пассажиров маршрутного такси № 86 субботнее утро началось с ДТП. Перевозивший людей «Форд» протаранил легковушку «Тойота». Столкнувшиеся машины вынесло на обочину. По словам очевидцев, маршрутное такси оказалось на «встречке», и именно это стало причиной аварии.



В результате ДТП пострадал один человек — водитель легкового автомобиля. Его госпитализировали в медицинское учреждение. На ликвидацию последствий ДТП было привлечено 8 человек и 3 единицы техники. — сообщили сайту «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.



Утреннее ДТП произошло в Тракторозаводском районе. Вечером того же дня в аварию попала еще одна маршрутка. Инцидент зафиксирован в Ленинском районе недалеко от крупного ТРК. Маршрутное такси зацепило попутный троллейбус. Как говорят очевидцы, здесь обошлось без жертв.