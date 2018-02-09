/ Снизить стоимость проезда до 20 рублей обязали маршрутчиков в Челябинской области

Предписание от УФАС получили перевозчики Магнитогорска.

Антимонопольщики установили, что индивидуальные предприниматели заключили соглашение ради экономической выгоды. Это нарушает закон о защите конкуренции.

В предписаниях антимонопольного органа указано, что требование о снижении цен на маршрутах № 13, № 15, № 22, № 50, № 48, № 40, № 55, № 47, № 33, № 37, № 56 должно быть исполнено до 7 марта 2018 года. — сообщают в пресс-службе ведомства.

Ранее проезд там стоил 25 рублей. Стоимость подняли в конце февраля-начале марта прошлого года.



Добавим, в отношении нарушителей будут возбуждены дела об административных правонарушениях.

