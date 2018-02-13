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Безналичная оплата появится в челябинских маршрутках

Требования к перевозчикам намерены ужесточить.
сегодня в 16:58
  |  Общество

Транспортную систему в Челябинске ждут масштабные преобразования. Теперь перевозчиков смогу обязать публиковать в открытом доступе информацию о местонахождении автобусов и маршруток. Кроме того, в требованиях к ним может появиться наличие информационного табло, системы контроля температуры воздуха, а также — устройства для безналичной оплаты.

Соответствующие поправки в областной закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в Челябинской области» разработали в управлении транспорта вместе с депутатским корпусом.

Это необходимо, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным законом и расширить полномочия Управления транспорта. Это позволит навести порядок в движении пригородных маршрутов (межмуниципальные маршруты, находятся в ведении Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона). — уточнили в ведомстве.

Когда инициатива будет реализована, а также как это скажется на количестве транспорта, пока не уточняется. Пока оплатить проезд с помощью специальной карты можно только на нескольких маршрутах.

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