/ Удорожание проезда в челябинских маршрутках связали с картельным сговором

ФАС усмотрела нарушение закона о конкуренции.

Подозрение о сговоре челябинских маршрутчиков, возникшее у представителей Управления транспорта, подтвердило УФАС. Антимонопольщики не увидели здоровой конкуренции при поднятии цены на проезд. Нарушителями сейчас считают маршрутки № 79, 14, 3, 77, 31, 36, 58, 17, 77, 37, 62, 85, 102.

Перевозчики, являющиеся конкурентами на рынке, в одно время установили одинаковую цену на проезд сразу по нескольким маршрутам. Таким образом, предприниматели не стремились к привлечению пассажиров на свои маршруты с предложением наиболее выгодной цены, что свойственно для конкурентного рынка, но и лишили потребителей такого выбора. Согласно Закону о защите конкуренции, запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести, в том числе, к установлению или поддержанию цен (тарифов). — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском УФАС.

Аналогичная ситуация наблюдается в Магнитогорске. В обеих продолжают разбираться.

Добавим, что УФАС заинтересовалось муниципальными маршрутами. Выяснилось, что номера маршрутов по регулируемым и нерегулируемым тарифам работают вместе, но никак не различаются, при этом цена проезда разная. Также карты маршрутов им выданы без проведения торгов. Все это городской администрации нужно исправить, иначе УФАС вынуждено будет возбудить антимонопольное дело.