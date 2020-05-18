Один из дворов Челябинска превратился в проезжую часть на время ремонта перекрестка

Из-за выхлопных газов жителям сложно дышать.

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На перекрестке улиц Марченко и Салютной до 2 июня полностью закрыто движение транспорта. Это связано с реконструкцией тепломагистрали. И специально для автомобилей и общественного транспорта был предусмотрен объезд по улицам Танкистов, Первой Пятилетки, Кулибина и Шуменской.

Только вот челябинцы рассказывают о другой ситуации. К примеру, жительница дома по улице Марченко, 12 поделилась, что автолюбители решили не пользоваться объездными путями и «срезают» прямо через их двор. В итоге, из подъезда выйти очень опасно, окна из-за выхлопных газов не открывают, во дворе образуются автомобильные пробки, и не смущает это особенно водителей маршрутных такси, которым очень удобно пользоваться этим проездом.

Как рассказал вице-мэр по дорожному хозяйству администрации Челябинска Максим Куляшов, с перевозчиками этих маршрутов будет проведена дополнительная разъяснительная работа.

«Важно исключить движение маршрутов по межквартальным и дворовым проездам», — заявил Максим Куляшов.

Глава города Наталья Котова призвала чиновников дать обстоятельный ответ заявителю на жалобу. Такого, по словам мэра, повториться больше не должно.