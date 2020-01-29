Маршрутка спровоцировала массовое ДТП в Челябинске

Авария произошла вечером 28 января.

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28 января вечером на улице Бейвеля в Челябинске произошло массовое ДТП, виновником которого стал водитель автобуса «ПАЗ» 1985 года рождения. Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинску.

«Водитель маршрутного такси № 3 совершил столкновение с впередиидущим автомобилем „БМВ“, за рулем которого был водитель 1972-го года рождения», — добавили в пресс-службе ведомства.

От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она совершила лобовое столкновение в «Дэу Нэксиа», которой управлял водитель 1996 года рождения. Вторая «легковушка» в свою очередь столкнулась с «Шевроле Авео».

В результате аварии пострадали два человека: пассажиры маршрутки и «БМВ», 1977 и 1963 годов рождения.