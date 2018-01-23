/ Маршрутка №92 полностью выгорела в Ленинском районе

﻿Догорающий транспорт сняли на видео очевидцы.

Сегодня, 23 января, в Челябинске сгорело маршрутное такси № 92. Инцидент произошел на улице Новороссийской в Ленинском районе. Спасти транспортное средство не удалось, прибывшие на место пожарные остановили дальнейшее распространение огня.

На место выехали 2 единицы техники и 8 человек. Внутри транспортного средства не было пассажиров, машина припаркована. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. Сейчас специалисты выясняют точную причину пожара.

