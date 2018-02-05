/ Южноуральцев на общественном транспорте возил водитель без прав

Нарушителя под Челябинском остановили сотрудники ГИБДД.

Мужчина за рулем ПАЗа с маршрутным номером 248 предъявил сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение с признаками подделки. При этом он не отрицает, что работает водителем, занимается перевозкой пассажиров, а устроен на Кременкульском АТП.



При проверке документов водителя маршрутного транспортного средства, по базе ГИБДД, было установлено, что у водителя отсутствует категория «Д», которая дает право на управление автобусом. — уточнили сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Автобус остановили, когда он следовал по автодороге Западный обход в Сосновском районе. В подробностях и обстоятельствах случившегося теперь предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

Добавим, ПАЗ курсирует по маршруту от улицы Чичерина до поселка Алишево Сосновского района.

