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Южноуральцев на общественном транспорте возил водитель без прав

Нарушителя под Челябинском остановили сотрудники ГИБДД.
сегодня в 14:50
  |  Общество

Мужчина за рулем ПАЗа с маршрутным номером 248 предъявил сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение с признаками подделки. При этом он не отрицает, что работает водителем, занимается перевозкой пассажиров, а устроен на Кременкульском АТП.

При проверке документов водителя маршрутного транспортного средства, по базе ГИБДД, было установлено, что у водителя отсутствует категория «Д», которая дает право на управление автобусом. — уточнили сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Автобус остановили, когда он следовал по автодороге Западный обход в Сосновском районе. В подробностях и обстоятельствах случившегося теперь предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

Добавим, ПАЗ курсирует по маршруту от улицы Чичерина до поселка Алишево Сосновского района.

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