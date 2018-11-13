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/ Маршрутка «упала», а троллейбус перегородил проезд на Братьев Кашириных

Маршрутка «упала», а троллейбус перегородил проезд на Братьев Кашириных

Очевидцы сообщили о двух утренних авариях.
сегодня в 10:20
  |  Происшествия

Сразу две аварии на улице Братьев Кашириных произошли утром 13 ноября. Сначала на пересечении с улицей Каслинской «упала» маршрутка. ДТП случилось до утреннего часа-пик. Затем читатели сайта «Первый областной» рассказали о столкновении троллейбуса и легкового автомобиля на пересечении Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. Электротранспорт перегородил проезд машинам.

В 5:50 на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской произошло столкновение двух автомобилей: «Джипа» под управлением женщины-водителя и «Ситроена», автобуса, под управлением мужчины. В результате ДТП пострадавших нет, обстоятельства уточняются. Выясняются также обстоятельства ДТП на пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. — рассказал сайту «Первый областной» начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Андрей Шерстобитов.

Отметим, что на момент написания новости, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», автомобилистам сложно проехать перекресток Братьев Кашириных и Молодогвардейцев, выехать с улицы Краснознаменной на Братьев Кашириных, а оттуда — на Свердловский проспект. Больше заторов на этой улице нет.

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