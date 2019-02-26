/ Поющий водитель 48-й маршрутки вызвал удивление челябинцев

Магомед Мамокурбанов исполняет шлягеры второй половины 20-го века.





Необычный водитель маршрутного такси появился в Челябинске. Магомед Мамокурбанов работает за рулем на маршруте № 48, и каждый день радует всех пассажиров своей машины песнями, которые поет сам. В репертуаре Магомеда хиты эстрады 60−80-х годов прошлого века.

О поющем водителе челябинцы заговорили в социальных сетях. С тех пор у мужчины появились даже поклонники и постоянные клиенты. Например Дмитрий Кубышев, который всегда дожидается именно машины Магомеда.

С Магомедом езжу постоянно. Это идеально. После работы всегда расслабление от такого пения приятного и душевного. — рассказал сайту «Первый областной» Дмитрий Кубышев.

Как рассказывает сам Магомед Мамокурбанов, в сфере маршрутного такси он работает уже более 20 лет, но пел всегда вполголоса. А однажды получил комплимент от одного из пассажиров и решил развлекать уставших челябинцев

Скачал любимые песни 60-х, 70-х, 80-х годов, пою потихоньку, создаю настроение, атмосферу. Люди заходят чуть-чуть напряженные, злые, без настроения, а уходят с улыбкой, говорят: «Спасибо». На следующий день говорят: «Как вы нам настроение подняли», так что освоился. Я с детства пою, как говорится, «про себя», в школе в хоре пел, так, тихо пел, но не придавал значение. У меня голос был, всегда ставили солистом, защищал честь школы, но не придавал этому значение. Люблю Фрэнка Синатру, Шарля Азнавура. Из наших певцов — Владимира Трошина. — поделился с сайтом «Первый областной» Магомед Мамокурбанов.

Специально к 8 марта мужчина готовит сюрприз для слушательниц и учит новые композиции. Какие — пока не рассказывает, держит в секрете.