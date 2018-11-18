/ Драка между маршрутчиком и автомобилистом из-за аварии попала на видео

Водитель «ГАЗели» нарушил сразу несколько правил дорожного движения.

Аварию на остановке возле ледовой арены «Трактор», приведшую к драке водителей, зафиксировала камера видеонаблюдения «Интерсвязи». Инцидент произошел еще в субботу, 17 ноября.

Конфликт разгорелся между маршрутчиком и автомобилистом на «Форде». Почему — можно увидеть на кадрах видеозаписи.

Сначала водитель маршрутки, совершая правый поворот со второго ряда улицы 250 лет Челябинска на Салавата Юлаева, не пропустил пешеходов, а затем — подрезал иномарку, пытаясь сместиться на первую полосу для остановки.

Подобный маневр не понравился водителю «Форда Фокус». Тот проехал вперед, перекрывая движение маршрутки, а после — пошел разбираться с обидчиком. Пока автомобилисты выясняли, кто из них прав, «ГАЗель» начала движение и въехала в иномарку. В итоге, конфликт закончился дракой.