/ Троллейбус № 5 в Челябинске изменит свой маршрут

«Пятерка» снова будет ехать на АМЗ по улице Тимирязева.

Троллейбус № 5 в Челябинске вновь меняет свой маршрут. С 1 марта 2019 года «пятерка» будет следовать по своему прежнему пути: по улице Тимирязева, через остановку «Кинотеатр им. Пушкина».

С 1 марта 2019 года маршрут будет пролегать по ул. Тимирязева. В целях удобства пассажиров, будет организована остановка транспорта «Театральная площадь» напротив Театра драмы по направлению движения в сторону АМЗ. В ближайшее время также планируется оборудование остановки в обратном направлении. — сообщает сайту «Первый областной» пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».

Напомним, что в ноябре 2018 года троллейбус № 5 сменил пусть следования и начал курсировать по проспекту Ленина. Маршрут был изменен на время, чтобы оценить пассажиропоток и скорость перемещения транспорта по центральной улице города.