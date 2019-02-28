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/ Троллейбус № 5 в Челябинске изменит свой маршрут

Троллейбус № 5 в Челябинске изменит свой маршрут

«Пятерка» снова будет ехать на АМЗ по улице Тимирязева.
сегодня в 10:47
  |  Общество

Троллейбус № 5 в Челябинске вновь меняет свой маршрут. С 1 марта 2019 года «пятерка» будет следовать по своему прежнему пути: по улице Тимирязева, через остановку «Кинотеатр им. Пушкина».

С 1 марта 2019 года маршрут будет пролегать по ул. Тимирязева. В целях удобства пассажиров, будет организована остановка транспорта «Театральная площадь» напротив Театра драмы по направлению движения в сторону АМЗ. В ближайшее время также планируется оборудование остановки в обратном направлении. — сообщает сайту «Первый областной» пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».

Напомним, что в ноябре 2018 года троллейбус № 5 сменил пусть следования и начал курсировать по проспекту Ленина. Маршрут был изменен на время, чтобы оценить пассажиропоток и скорость перемещения транспорта по центральной улице города.

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