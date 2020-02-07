УФАС проверит новое подорожание проезда в маршрутках Челябинска

Цены выросли в автобусах до Копейска.

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Челябинское УФАС проводит проверку роста стоимости проезда в общественном транспорте. Речь идёт о двух маршрутах: 128 и 174. На подорожание билета пожаловались пассажиры.



Жители сообщили антимонопольщикам, что теперь за поездку в город-спутник приходится платить не 40 рублей, а 45.

«Челябинское УФАС России установило, что перевозки в указанных маршрутных такси „Челябинск-Копейск“ осуществляют ООО „Автолайн“ и ООО „Мегаавто“», — сообщают в Управлении Федеральной антимонопольной службы региона.

Сотрудники УФАС направили перевозчикам запросы, чтобы те предоставили информацию и объяснили, по каким причинам решили взвинтить цены. Компании обязаны отчитаться до 18 февраля.