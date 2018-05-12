/ Нетрезвый маршрутчик протаранил конкурента в Златоусте

Кузова обоих автомобилей оказались искорежены.

Накануне, 11 мая, водитель маршрутного такси врезался в другую маршрутку на остановке общественного транспорта. Авария произошла вечером на улице Ленина в Златоусте По словам очевидцев, дорожный инцидент не был случайностью, поскольку водитель «ГАЗели» был пьян.

ДТП на улице Ленина. Пьяный водитель маршрутки № 31 въехал в стоящую на остановке маршрутку № 20. — комментируют очевидцы инцидента.

На месте ДТП работали представители экстренных ведомств.

Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 4 человека и 1 единица техники, от ПСО 3 человека и 1 единица техники. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии, проводится доследственная проверка. По предварительной информации, никто не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения.