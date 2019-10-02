«Все лицо — сплошной синяк»: школьный сторож избил женщину в Челябинской области

Конфликт произошел в селе Ларино Уйского района.

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В редакцию сайта «Первый областной» обратилась дочь 59-летней Галины Фесенко. Она рассказала, что ее мать страдает онкологическим заболеванием и имеет проблемы со зрением, однако подрабатывает в местной школе дневным сторожем. Вечером 29 сентября женщина должна была сдать смену своему напарнику. Однако мужчина отказался заступать на дежурство, вдобавок обвинив Галину в воровстве. Он толкнул ее и выскочил на улицу, продолжив вести себя неадекватно.

«Вместе с мамой была моя 78-летняя бабушка, она сопровождает ее, так как у мамы плохое зрение. Они предложили сторожу просмотреть камеры, чтобы доказать, что ничего не воровали. В какой-то момент он начал наносить удары по лицу, рукам, груди. У нее все лицо — сплошной синяк. Позвонили завхозу школы, если бы он не пришел и не встал между ними, он бы их поубивал», — рассказала сайту «Первый областной» Ирина, дочь пострадавшей.

Инцидент прокомментировал директор школы и рассказал, что причиной конфликта стал отказ сторожа принимать дежурство.

«Он будет уволен, готовится приказ. Не знаю, что сподвигло его на такие действия», — рассказал сайту «Первый областной» директор Ларинской СОШ Радик Чутбасов.

По словам Ирины, у ее матери сотрясение мозга и множественные гематомы. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам полиции, женщина написала заявление.