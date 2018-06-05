/ Три человека пострадали в ДТП с маршруткой на перекрестке в Челябинске

Общественный транспорт столкнулся с «Приорой».

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ДТП с участием маршрутного такси произошло в Челябинске сегодня, 5 июня. Примерно в 9:05 на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чайковского 24-летний парень на автомобиле «Лада Приора» поворачивал налево. Во время этого маневра отечественная легковушка столкнулась с маршруткой № 48.

Момент аварии попал на видео. На ролике видно, что оба транспортных средства движутся по улице Кашириных и с противоположных сторон заходят на поворот. Однако разъехаться автомобилям не удается. В результате пострадали сразу три человека. Все они находились в маршрутке.

В результате ДТП водитель «Форд» получил телесные повреждения, госпитализирован. Пассажиры «Форд», девушка 1982 года рождения и несовершеннолетний ребенок 2001 года рождения получили телесные повреждения. Наначено амбулаторное лечение. — уточнили в ГИБДД по Челябинской области.

По предварительной информации, их жизни и здоровью ничто не угрожает. По факту происшествия проводится проверка.