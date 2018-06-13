/ Водитель легкового автомобиля не выжил после столкновения с фурой на М-5

Мужчина не дожил до пенсии один год.

59-летний мужчина насмерть разбился в результате ДТП на трассе М-5. Дорожное столкновение ВАЗа и большегруза ДАФ произошло в День России, 12 июня, под Усть-Катавом. Смертельные травмы получил водитель отечественной легковушки. Прибывшие на место спасатели достали его из груды «железа» уже мертвым.

12 июня Усть-Катавские спасатели областной службы выезжали на 1616 километр трассы М-5. На дороге столкнулись ВАЗ 2104 и грузовой автомобиль ДАФ. Сотрудники спасотряда деблокировали водителя из автомобиля и передали сотрудникам Госавтоинспекции. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.