Маньяка-педофила разыскивают в Челябинске

Преступник напал в подъезде на двух школьниц.

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Челябинцы пожаловались в социальных сетях, что в городе орудует маньяк-педофил. Жители дома в Советском районе, где едва не произошло нападение, написали предупреждение на дверях подъезда и прикрепили фотографию возможного преступника.

Инцидент произошёл в доме № 8 на улице Корабельной. Как сообщили пользователи социальных сетей, девочки рассказали, что мужчина, стоявший перед подъездом, зашёл вслед ними и схватил за руку. Одной из девочек удалось убежать и набрать на домофоне SOS. «Умное» устройство запечатлело предполагаемого преступника, утверждают жители.

«Уважаемые собственники и квартиросъёмщики! Появился маньяк-педофил. Выслеживает во дворах и на детских площадках детей, заходит за ними в подъезд. Убедительная просьба: не оставляйте детей одних гулять на улице, встречайте их у подъезда. Одет в коричневую куртку-дублёнку, прячет лицо под капюшоном, кепка с кожаным козырьком. При обнаружении человека, указанного на фото, срочно звоните по телефону 102»,— говорится в объявлении, составленном правлением дома.

Полиция начала проверку данного инцидента.